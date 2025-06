Multe Milano in testa con 205 milioni incassati

Milano si conferma regina delle multe stradali, con ben 205 milioni incassati nel 2024. Questo dato non è solo un record locale, ma rispecchia un trend nazionale in crescita: gli incassi complessivi dei Comuni italiani hanno raggiunto i 650 milioni, segnando un incremento dell'11%. Un aspetto interessante? Questo fenomeno potrebbe riflettere un maggiore impegno verso la sicurezza stradale. Chi guida, è avvisato!

Gli incassi dei Comuni più popolati d’Italia dalle multe stradali continuano a crescere, a conferma di un trend ormai consolidato nel breve-medio periodo. Nel 2024, la cifra complessiva è arrivata a quota 650 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto al 2023. E Milano si è confermata anche l’anno scorso in testa alla classifica nazionale. In attesa di capire come si risolverà il rebus autovelox in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole dal prossimo 12 giugno, le associazioni di consumatori Codacons ed Assoutenti hanno messo insieme i dati provenienti dalle venti città italiane più importanti, scandagliando i rendiconti che gli enti locali devono pubblicare per leggere entro il 31 maggio di ogni anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Multe, Milano in testa con 205 milioni incassati

Leggi anche Milano, attiva la Ztl nel Quadrilatero della Moda: le vie con i divieti, le categorie escluse e le multe - Milano, 12 maggio 2025 – Inizia oggi la Ztl nel Quadrilatero della Moda, con un periodo di pre-esercizio delle telecamere della durata di due mesi.

