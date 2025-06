Multa Ue da 329 milioni a Delivery Hero e Glovo | Hanno fatto cartello riducendo le opportunità per i lavoratori

Una multa salata da 329 milioni di euro per Delivery Hero e Glovo, accusate di aver formato un cartello che ha limitato le opportunità per i lavoratori. Questo scandalo mette in luce un problema sempre più attuale nel settore della gig economy: la lotta per diritti e condizioni dignitose. Mentre il mercato si espande, è fondamentale garantire che i lavoratori non vengano dimenticati. Un’occasione per riflettere su un futuro più equo!

L’ Antitrust Ue ha dato una multa di 329 milioni alle piattaforme di consegna di cibo a domicilio Delivery Hero e Glovo. Alla compagnia tedesca e a quella spagnola viene contestato un cartello durato dal 2018, quando Delivery Hero ha fatto il primo investimento di minoranza in Glovo, fino al 2022, quando ne ha preso il controllo esclusivo. Tra le contestazioni, lo scambio sistematico di informazioni, inclusa la presenza internazionale, e accordi per non ‘sottrarsi’ a vicenda i dipendenti (non i riders), ‘no-poach’ in gergo antitrust. E’ la prima volta che l’Ue sanziona pratiche anticoncorrenziali nel mercato del lavoro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Multa Ue da 329 milioni a Delivery Hero e Glovo: “Hanno fatto cartello riducendo le opportunità per i lavoratori”

Leggi anche Code lunghe 25 chilometri lungo l’A14. Multa di 5 milioni alla società Autostrade - Nel dicembre 2019, divisioni di code di 25 km lungo l'A14 portarono a multe di 5 milioni di euro a Autostrade.

Cosa riportano altre fonti

Maxi multa Ue al delivery, prima volta a intese su lavoro. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Ue, 329 milioni di euro di multa a Glovo e Delivery Hero

Come scrive italiaoggi.it: La Commissione europea ha inflitto a Delivery Hero e Glov o, due società di consegna di cibo a domicilio, una multa complessiva di 329 milioni di euro per aver partecipato a un cartello nel settore de ...

Delivery Hero e Glovo multate dall'Unione Europea per 329 milioni. «Pratiche per limitare la concorrenza»

Scrive msn.com: Tramite l'Antitrust, l'Unione Europea ha sanzionato per 329 milioni di euro due piattaforme per la consegna del cibo a domicilio: Delivery Hero e Glovo. L'Ue ha contestato la creazione ...

Maxi multa da 329 milioni di euro a Delivery Hero e Glovo: fatto "cartello"

msn.com scrive: Sanzione record per la tedesca Delivery Hero e la spagnola Glovo: l'Antitrust Ue ha comminato una multa di 329 milioni alle due piattaforme per la consegna di cibo a domicilio. Si tratta della prima v ...