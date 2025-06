Muller e il No all’Hoffenheim | E’ andata bene così!

Thomas Muller, con 751 partite, 248 gol e 274 assist in 25 anni di carriera, saluta il Bayern Monaco: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Muller e il “No” all’Hoffenheim: “E’ andata bene così!”

Approfondimenti da altre fonti

Muller svela un retroscena: Nel 2009 volevo andarmene dal Bayern, c'era l'Hoffenheim. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Muller svela un retroscena: "Nel 2009 volevo andarmene dal Bayern, c'era l'Hoffenheim"

Secondo tuttomercatoweb.com: Primatista di presenze, per l'esattezza 751, dopo 248 gol e 274 assist in 25 anni di carriera con la maglia del Bayern Monaco, Thomas Muller saluta.

IL COMMENTO - Muller: “Nel 2009 potevo lasciare il Bayern Monaco, c’era l’Hoffenheim”

Da napolimagazine.com: Thomas Muller saluta per l’ultima volta. Ma prima, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Bayern Monaco per ripercorrere il suo percorso, svelando anche un retroscena di mercato: “All’epo ...

Hoffenheim-Bayern Monaco: Muller saluta i bavaresi, in campo l'ex Napoli Ostigard

Come scrive tuttomercatoweb.com: andando a fare visita all'Hoffenheim. Bavaresi per l'occasione con Gnabry prima punta, con alle spalle un trio di trequartisti composto da Olise, Muller (all'ultima partita con il club di Monaco ...