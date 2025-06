Movimento Indipendenza Sicilia | Il 2 Giugno non c’è nulla da festeggiare L’Italia è una colonia a sovranità limitata

Il Movimento Indipendenza – Sicilia scuote le coscienze, affermando che il 2 giugno non è una festa, ma un promemoria di un'Italia con sovranità limitata. In un’epoca in cui le voci per l'autodeterminazione si intensificano a livello globale, la loro denuncia travalica i confini locali, invitando a riflettere sulla vera identità nazionale. È tempo di interrogarsi: quanto siamo realmente liberi? La risposta potrebbe stupirci.

I l Movimento Indipendenza – Sicilia lancia un duro attacco contro le celebrazioni della Festa della Repubblica, definendole “vuote e prive di senso” in un contesto politico e internazionale che, secondo la loro visione, vede l’Italia come una Nazione priva di reale autonomia. In una nota diffusa sui canali ufficiali, il movimento denuncia quella che definisce “una repubblica a sovranità limitata”, asservita alle direttive di Washington e delle principali organizzazioni occidentali, accusate di essere “guerrafondaie e neoliberiste”. “Non c’è nulla da festeggiare”, si legge nel comunicato, che si conclude con un auspicio: poter celebrare in futuro una nuova festa della Repubblica, ma in una “Italia autenticamente sovrana, indipendente, libera, democratica ed economicamente prospera”, dove il tricolore torni ad avere un valore superiore rispetto a “qualche straccio creato a Bruxelles o a Washington”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Movimento Indipendenza Sicilia: “Il 2 Giugno non c’è nulla da festeggiare. L’Italia è una colonia a sovranità limitata”

