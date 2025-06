Movimento giovanile versiliese | Forte dei Marmi e Rotellistica Camaiore brillano

Il movimento giovanile versiliese sta vivendo un momento d’oro! Dopo la vittoria della Pumas nel campionato Under 17, anche il Forte dei Marmi si è distinto, chiudendo al quarto posto. La squadra, guidata da Andrea Facchini, ha entusiasmato i tifosi con un incredibile 6-0 contro il Trissino. Un talento in crescita che riflette l’energia e la passione per lo sport della nostra regione: prepariamoci a vedere queste giovani stelle brillare sempre di più!

Movimento giovanile versiliese in evidenza. Dopo la Pumas, campione Under 17 a Seregno, nella stessa categoria ha brillato anche il Forte dei Marmi. La squadra allenata da Andrea Facchini ha chiuso al 4° posto finale. Dopo il roboante 6-0 al Trissino (Matteo Facchini 3, Giovannelli 2, Frosina) nei quarti, è arrivata, solo ai rigori la sconfitta contro la Pumas, dopo il 4-4 finale (doppio vantaggio firmato Frosina-Barsaglini e grande recupero finale con Facchini). Stessa cosa anche nella finalina contro il Sandrigo (a segno Barsaglini). "Non siamo arrivati a medaglia giusto per una inezia – dice il tecnico Facchini –.

