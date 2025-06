Motoscafo in fiamme a Procida salve le 12 persone a bordo

Un episodio drammatico ha scosso Procida, dove un motoscafo in fiamme ha messo a rischio la vita di 12 persone. Fortunatamente, grazie all'intervento tempestivo di altri diportisti e della Capitaneria di Porto, tutti sono stati tratti in salvo. Questo incidente riporta l’attenzione sulla sicurezza in mare, un tema sempre più attuale in un contesto di turismo nautico in crescita. Ricordiamoci: la prudenza è fondamentale, soprattutto quando si naviga!

A fuoco una imbarcazione a Procida (Napoli), a poca distanza dal porto di Marina Grande; i 12 occupanti salvati da altre barche e dalla Capitaneria di Porto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

