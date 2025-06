MotoGP Bagnaia inizia a guardarsi attorno Quale potrebbe essere la scommessa vincente verso il 2027?

Pecco Bagnaia alza lo sguardo verso il 2027: un futuro da scrivere in MotoGP, dove un nuovo regolamento tecnico promette di cambiare le carte in tavola. Con la cilindrata ridisegnata e restrizioni su elettronica e aerodinamica, gli equilibri potrebbero stravolgersi. È il momento di scommettere sul talento e sull’innovazione. Riuscirà il nostro campione a cavalcare questa onda di cambiamento e restare al vertice?

In MotoGP, il 2027 si annuncia come una rivoluzione, soprattutto perché entrerà in vigore un nuovo regolamento tecnico. Cambierà , dunque, la cilindrata dei motori e saranno introdotte una serie di limitazioni su elettronica e aerodinamica. Finirà l'era attuale e ne comincerà una nuova. Ben sapendolo, in tempi recenti molti contratti sono stati siglati ponendo come termine il 2026. Fra di essi c'è anche quello di Francesco Bagnaia con Ducati, la Casa con cui gareggia da quando ha fatto il proprio debutto in MotoGP. Nel 2019 e 2020 con il satellite Pramac, dal 2021 come pilota del Factory Team, momento dal quale è stato messo al centro del programma di Borgo Panigale.

