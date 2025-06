Moto viene travolta da un' auto | biker in gravi condizioni al Civile

Un'altra giornata tragica per i motociclisti nel Bresciano: un biker è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Concesio. Questo evento, purtroppo, si inserisce in un trend preoccupante di incidenti stradali che coinvolgono moto. La strada non perdona e la sicurezza deve essere una priorità per tutti. Riflessioni urgenti sulla convivenza tra veicoli e due ruote sono più che mai necessarie per evitare ulteriori tragedie.

Ennesimo, brutto incidente in moto nel Bresciano. Nella mattinata di lunedì 2 giugno, nella frazione Costorio di Concesio, un motociclista è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un'auto avvenuto intorno alle 9.20 in via Europa, a pochi metri dal bar tabacchi "Euro". Secondo le prime. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Moto viene travolta da un'auto: biker in gravi condizioni al Civile

