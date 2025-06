Moto gp KTM in dubbio per il 2027 | pesano crisi economica e ‘rivoluzione tecnica’ Cosa può succedere

KTM si trova di fronte a una scelta cruciale: il futuro in MotoGP è appeso a un filo, tra la crisi economica e una rivoluzione tecnica che promette di cambiare le carte in tavola. Con l'introduzione dei motori da 850cc nel 2027, come risponderanno i marchi alle nuove sfide? Un punto interessante: questa trasformazione potrebbe livellare il campo di gioco, offrendo opportunità imperdibili per i team più audaci. Rimanere aggiornati è fondamentale!

Bologna, 2 giugno 2025 – Il futuro di KTM in Moto gp è ancora in dubbio, a causa della recente crisi economica che l’ha coinvolta. Se per ora la presenza nel 2026 appare confermata, per quella del 2027 c’è invece grande incertezza. In Moto gp ci sarà una mezza rivoluzione tecnica con un generale cambio regolamentare, con motori a 850cc, meno appendici aerodinamiche e meno dispositivi tecnici (in teoria via l’abbassatore), così tutti i team sono già in allerta per non farsi trovare impreparati. Nessun costruttore ha ancora firmato contratti per il 2027, e in più c’è da attendere il via libera dell’antitrust Ue per l ’ingresso di Liberty Media nel motomondiale, altro snodo cruciale, ma la mente degli ingegneri viaggia già in quella direzione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Moto gp, KTM in dubbio per il 2027: pesano crisi economica e ‘rivoluzione tecnica’. Cosa può succedere

Ulteriori approfondimenti disponibili online

MotoGP, Aki Ajo KTM: La mia filosofia è capire gli individui, identificare i loro punti di forza e poi adattare le responsabilità; Silverstone 2025, Qualifiche: pole di Rueda, ma resta il dubbio | FP - Risultati - Moto 3; MotoGP, Brad Binder svela l'impasse di KTM: Proviamo tutto, ma niente funziona; Lo sbrocco totale e pesantissimo di Pedro Acosta a Silverstone racconta un’altra verità: la differenza la fa il pilota anche sul mercato (pure se il manager è lo stesso). 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Moto gp, KTM in dubbio per il 2027: pesano crisi economica e ‘rivoluzione tecnica’. Cosa può succedere

sport.quotidiano.net scrive: Nessun costruttore ha ancora firmato contratti per il 2027, in più c’è da attendere il via libera dell’antitrust Ue per l’ingresso di Liberty Media nel motomondiale ...

MotoGP, Ktm “chiama” Red Bull per restare nel Motomondiale dal 2027?

Come scrive oasport.it: Il salvataggio di Ktm, avvenuto la scorsa settimana, non aveva sciolto i dubbi legati a una possibile uscita o a una potenziale riduzione dell’impegno nel ...

MotoGP | KTM sta già lavorando sulle regole 2027 e conferma l'impegno a lungo termine

Secondo it.motorsport.com: Il futuro della KTM in MotoGP è stato messo in dubbio dall'aumento dei debiti e la Casa austriaca è entrata volontariamente in amministrazione controllata per rinnovare le proprie attività.