Mosca | proposta a Kiev tregua 2-3 giorni

La Russia offre all'Ucraina una tregua di due o tre giorni, un passo che potrebbe aprire a nuove opportunità di dialogo. In un contesto globale sempre più teso, ogni segnale di distensione è cruciale. Rimane da vedere se questa proposta sarà accolta con favore, ma l'idea di uno scambio di prigionieri feriti dà un barlume di speranza. La pace è un obiettivo comune, anche se ancora lontano.

17.25 La Russia ha proposto all'Ucraina un cessate il fuoco di due o tre giorni lungo "alcune zone del fronte". Lo ha detto il capo della delegazione di Mosca, Medinsky, al termine del nuovo round di negoziati a Istanbul con Kiev. Le parti, ha aggiunto, hanno anche deciso un nuovo scambio di tutti i prigionieri seriamente feriti o malati e di quelli sotto i 25 anni di età. Sarà "il più grande scambio" mai avvenuto, La Russia, inoltre, consegnerà la settimana prossima le salme di 6.000 soldati ucraini caduti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

