Mosca una minaccia Londra si prepara alla guerra Sottomarini d' attacco nuovi di zecca e arsenali più moderni

La tensione geopolitica si intensifica: Londra risponde alle minacce di Mosca con la modernizzazione dei suoi sottomarini d'attacco. Un segnale chiaro in un contesto europeo sempre più instabile, dove l'ombra di una nuova grande guerra si fa concreta, complicando i già precari equilibri. Il Premier Starmer, armato di audacia, ci invita a riflettere: è davvero giunto il momento di tornare a combattere? La risposta potrebbe cambiare il corso della storia.

Scongiurare l’incubo risorgente della grande guerra in Europa preparandosi a combatterne una, mentre già si è coinvolti di fatto in uno scenario bellico in Ucraina (seppur sotto forma di 'proxy war'). É il paradosso che il primo ministro Keir Starmer, laburista con l’elmetto, non teme di sfidare presentando la nuova strategia militare britannica, riveduta e corretta di fronte a un mondo descritto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Mosca una minaccia", Londra si prepara alla guerra. "Sottomarini d'attacco" nuovi di zecca e arsenali più moderni

