Mosca respinge accuse di deportazione minori ricevuta lista da Kiev

In un clima di tensioni geopolitiche sempre più accese, Mosca respinge le accuse di deportazione di minori provenienti dall'Ucraina, affermando di avere ricevuto una lista di 339 nomi da riportare a casa. Questo episodio getta luce su una crisi umanitaria che continua a far discutere, sollevando interrogativi sui diritti dei più vulnerabili in tempo di guerra. Qual è il futuro di questi bambini e delle loro famiglie? L'attenzione internazionale è più che mai necessaria.

Mosca sostiene di aver ricevuto da Kiev una lista di "339 nomi" di minori da riportare in Ucraina e respinge le accuse di deportazione illegale di bambini per le quali due anni fa la Corte penale internazionale ha emesso un mandato d'arresto nei confronti di Putin. Lo riporta l'agenzia Interfax. "Questi bambini non sono stati rapiti da nessuno. Non c'è un solo bambino rapito. Ci sono bambini salvati dai nostri soldati a costo della loro vita (.). E stiamo cercando i genitori, e se i genitori si presentano li riportiamo indietro", è la versione del capo della delegazione russa ai colloqui di Istanbul, Vladimir Medinsky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca respinge accuse di deportazione minori, ricevuta lista da Kiev

Approfondimenti da altre fonti

Mosca, 'da Kiev nomi 339 bimbi, ma non li abbiamo rapiti'. 🔗Ne parlano su altre fonti

Mosca respinge accuse di deportazione minori, ricevuta lista da Kiev

Lo riporta quotidiano.net: Mosca nega le accuse di deportazione illegale di minori e afferma di aver ricevuto una lista da Kiev con 339 nomi.

Mosca, 'da Kiev nomi 339 bimbi, ma non li abbiamo rapiti'

Riporta ansa.it: Mosca sostiene di aver ricevuto da Kiev una lista di "339 nomi" di minori da riportare in Ucraina e respinge le accuse di deportazione illegale di bambini per le quali due anni fa la Corte penale inte ...

Attentato a Mosca, 'bomba comandata a distanza'. Kiev respinge ogni accusa

Segnala ansa.it: Fatto che resta avvolto nel mistero più fitto anche se tra Mosca e Kiev c'è un continuo ... L'Ucraina ha subito respinto le accuse. "Non siamo uno stato criminale, a differenza della Russia ...