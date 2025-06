Mosca ' per cessate fuoco smobilitazione truppe di Kiev'

La Russia ha presentato le sue richieste per un cessate il fuoco in Ucraina, collegandole alla revoca della legge marziale e alla smobilitazione delle truppe di Kiev. Questo memorandum segna un nuovo capitolo nel conflitto, mentre il mondo osserva con apprensione. In un contesto globale caratterizzato da tensioni geopolitiche crescenti, la domanda è: quali saranno le ripercussioni di questo ultimatum sulla stabilità della regione? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Nel memorandum consegnato oggi ai negoziatori di Kiev, la Russia pone come condizione per un cessate il fuoco la revoca della legge marziale in Ucraina e la smobilitazione delle truppe. Lo scrive l'agenzia Tass. Tra le altre "opzioni" proposte da Mosca vi è l'inizio del ritiro delle truppe ucraine dalle regioni parzialmente occupate dalle truppe russe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mosca, 'per cessate fuoco smobilitazione truppe di Kiev'

Leggi anche Meloni incalza Mosca: “Serve una risposta sul cessate il fuoco” - Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha ribadito la fermezza dell'Italia nel sostenere l'Ucraina.

