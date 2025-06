Mosca ' concordato più grande scambio di prigionieri'

Un segnale di speranza in un contesto di conflitto: a Istanbul, Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo storicamente significativo sul più grande scambio di prigionieri mai avvenuto. Questo passo, che coinvolge soldati malati e giovani, potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti tra i due Paesi. Un gesto che invita a riflettere sull’umanità anche in tempi di guerra, risvegliando la speranza per un futuro di pace.

Nell'incontro di oggi a Istanbul i negoziatori russi e ucraini hanno "concordato il più grande scambio di prigionieri" finora avvenuto. Lo ha detto il capo della delegazione russa, Vladimir Medinsky, precisando che saranno rilasciati tutti i militari gravemente feriti o malati e quelli sotto i 25 anni di età. Lo riferisce Ria Novosti.

Leggi anche Terminati colloqui Istanbul, concordato scambio reciproco di 1000 prigionieri, Kiev: "Discusso incontro Putin-Zelensky", Mosca: "Soddisfatti" - Si sono conclusi i colloqui di Istanbul tra Russia e Ucraina, senza raggiungere un accordo di pace formale, data l'assenza di Zelensky e Putin.

