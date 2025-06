Morto Stefano Pegoraro il 33enne era disperso da una settimana | il corpo è stato trovato in un canale

È con grande tristezza che apprendiamo della morte di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano disperso da una settimana. Il suo corpo è stato ritrovato in un canale, segnando un tragico epilogo a una vicenda che ha scosso l'intera comunità. Questo evento ci ricorda quanto sia importante la sicurezza in montagna, un tema sempre più attuale con l'aumento del turismo outdoor. Un monito a tutti: non sottovalutiamo mai la natura.

È stato ritrovato senza vita Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso, le cui ricerche erano state avviate quando ne era stata rinvenuta l’auto parcheggiata al Rifugio Campogrosso. Dopo che questa mattina alcuni passanti hanno rinvenuto alcuni effetti personali dell’uomo sotto la parete in località Le due sorelle, sul versante vicentino. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morto Stefano Pegoraro, il 33enne era disperso da una settimana: il corpo è stato trovato in un canale

