Morto schiacciato dal suo trattore Roncade in lutto per la morte di Angelo Pavanetto

Roncade piange la scomparsa di Angelo Pavanetto, 60 anni, schiacciato dal suo trattore. Un dramma che segna non solo una famiglia, ma un'intera comunità che riconosce in lui un simbolo di impegno e dedizione. La sua storica tabaccheria in via Roma è stata un punto di riferimento per il commercio locale, rappresentando un legame profondo con tradizioni artigianali che oggi rischiano di affievolirsi. Un'altra pagina triste nella storia del piccolo commercio italiano

Lutto nel commercio roncadese. E' morto Angelo Pavanetto, aveva 60 anni e gestiva una tabaccheria nella centrale via Roma. Quella di Angelo è una famiglia molto conosciuta e stimata nel territorio per i numerosi anni trascorsi nelle attività commerciali. Con la madre Adalgisa infatti aveva.

Perde il controllo del trattore e viene schiacciato: morto agricoltore nel riminese - Tragedia nel riminese: un agricoltore di 72 anni ha perso la vita a Montefiore Conca dopo essere stato schiacciato dal trattore che stava guidando.

