Morto Mike McCallum il ladro di corpi | perse con Kalambay ma portò la Giamaica in cima al mondo

È con grande tristezza che salutiamo Mike McCallum, il leggendario "ladro di corpi", che ha elevato la boxe giamaicana a vette straordinarie. A 68 anni, la sua vita si è spenta improvvisamente, ma il suo impatto sullo sport rimarrà indelebile. Già nel 1989, con la sua vittoria, McCallum ha aperto le porte per altri campioni. La sua storia ci ricorda che ogni incontro può cambiare il destino.

La stella della boxe aveva 68 anni ed è stato vittima di un malore in auto a Las Vegas. Era stato il primo giamaicano a vincere una corona mondiale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto Mike McCallum, "il ladro di corpi": perse con Kalambay, ma portò la Giamaica in cima al mondo

