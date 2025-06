Morto l’attore Jonathan Joss noto per la sitcom cult ‘King of the Hill’ Ucciso da un vicino

Il mondo dello spettacolo piange Jonathan Joss, l'indimenticabile voce di 'King of the Hill', strappato tragicamente alla vita in un drammatico episodio che sembra uscito da un film. A soli 59 anni, la sua morte riporta l'attenzione su un tema scottante: la violenza tra vicini, un fenomeno sempre più presente nelle nostre città. La sua eredità artistica vive, ma l'ombra di questo avvenimento ci invita a riflettere sulle relazioni umane.

Roma, 2 giugno 2025 – Come in un western urbano. L'attore e doppiatore Jonathan Joss, 59 anni, famoso per aver interpretato ruoli da nativo americano nelle serie tv Usa è stato ucciso in strada da un vicino di casa. L’omicidio è avvenuto domenica sera intorno alle 19 (ora locale) a San Antonio, in Texas, al culmine di una lite tra l’attore e il vicino. Quest’ultimo ha estratto una pistola e ha sparato numerosi proiettili che hanno centrato Joss, quindi è scappato in auto. La fuga è durata poche ore, dal momento che la polizia ha rintracciato e fermato l'uomo a un isolato di distanza, arrestandolo con l'accusa di omicidio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morto l’attore Jonathan Joss, noto per la sitcom cult ‘King of the Hill’. Ucciso da un vicino

Leggi anche Dramma nel cinema, addio al grande attore: aveva solo 45 anni, trovato morto così - La scomparsa prematura di un grande attore a soli 45 anni segna un drammatico addio al cinema. Trovato morto in circostanze tragiche, il suo talento aveva affascinato il pubblico e ispirato colleghi.

Ne parlano su altre fonti

L’attore Jonathan Joss ucciso in una sparatoria in Texas

Come scrive msn.com: E' stato trovato ferito vicino a casa sua; arrestato il vicino sospettato del delitto dopo una lite. E’ stato la voce di John Redcorn nella serie animata "King of the Hill" ...