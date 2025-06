Morto in moto a 24 anni | Davide aveva tanti sogni

Un tragico incidente ha spento i sogni di Davide Cupido, un giovane di 24 anni con la testa tra le nuvole e il cuore pieno di ambizioni. La sua passione per l'aviazione lo aveva guidato lungo un percorso di studi all'Istituto "Baracca". La sua perdita ci ricorda quanto sia fragile la vita e l'importanza di perseguire i propri sogni senza indugi. Ricordiamolo non solo come una vittima, ma come un faro di speranza per le nuove generazioni.

Bologna 2 giugno 2025 – Un cassetto straripante di sogni e progetti per il futuro, quello del 24enne Davide Cupido, il giovane bolognese che ha perso la vita sabato sulla San Vitale tra Medicina e Budrio. Davide, che a Bologna viveva con la famiglia, si era diplomato anni fa all’Istituto di Istruzione Superiore “Baracca”: la scuola aeronautica che ha sede a Forlì. Dopo questo percorso di istruzione superiore però aveva deciso di cambiare strada e di seguire un’altra delle sue passioni, la psicologia. Per questo aveva scelto di iscriversi alla FacoltĂ di Psicologia. Una scelta che, in un primo momento, ha stupito chi lo conosceva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto in moto a 24 anni: “Davide aveva tanti sogni”

