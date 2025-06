Morto da alcuni giorni il cagnolino consuma parte del corpo

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato trovato privo di vita sul divano sulla sua abitazione, nel comune di Santo Stefano del Sole, in uno stato di decomposizione, non solo a causa del decesso probabilmente avvenuto già da alcuni giorni, ma anche perchè gli animali domestici che vivevano con lui avevano consumato parte del corpo.  Si tratta di un uomo di 78 anni che viveva da solo ma ogni tanto riceveva la visita di familiari e conoscenti.. Di qui la tragica scopertae l’mmediata chiamata a 112 e 118 ma, chiaramente, per l’uomo non c’era più nulla da fare.  Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Solofra, che hanno avviato gli accertamenti per verificare eventuali segni di violenza o di effrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Morto da alcuni giorni, il cagnolino consuma parte del corpo

