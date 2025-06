Morte Martina Carbonaro la mamma finisce su Tiktok per sponsorizzare un panino Scoppia la polemica lei replica così

La tragica morte di Martina Carbonaro ha scosso il paese, ma la mamma della ragazza è finita al centro di una polemica inaspettata: un video su TikTok per sponsorizzare un panino. Un gesto che ha suscitato indignazione e discussione sui limiti del marketing e del dolore. L'avvocato della donna chiarisce che non era in uno stato lucido. Una situazione complessa, che ci invita a riflettere sulle fragilità umane nell'era dei social media.

Il suo avvocato precisa in una nota che la donna, devastata dal dolore, in quel momento non era lucida.

Martina Carbonaro, al Tg1 le ultime immagini della coppia. Quel gesto di affetto poi la morte

