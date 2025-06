Morta l’ex consigliera M5s Patrizia Bedori Il post | Difendete il futuro dei ragazzi

La scomparsa di Patrizia Bedori segna un capitolo importante nella storia del Movimento 5 Stelle a Milano. Fondatrice e voce attiva per il futuro dei giovani, il suo impegno politico riflette un trend crescente: la volontà di dare spazio alle nuove generazioni. In un momento in cui la politica sembra distante dai problemi quotidiani, il suo invito a difendere il futuro dei ragazzi risuona più che mai. Un’eredità che ci invita a non abbassare la guardia.

È morta Patrizia Bedori, fra i fondatori del Movimento 5 Stelle milanese, ex consigliera comunale brevemente candidata a sindaco nel 2016, quando vince le ’primarie’ pentastellate salvo poi ritirarsi e lasciare il posto a Gianluca Corrado. Consigliera comunale dei 5 stelle si è poi ricandidata nel 2021 con la lista Milano in comune. Era malata da tempo ed è stata lei stessa a dare l’annuncio su Facebook ad aprile dopo essere stata dimessa dall’ospedale: "Sono serena – aveva scritto -, ho avuto una vita piena". E ancora: "Difendete il futuro dei nostri ragazzi contro la speculazione, contro il consumo di suolo, contro i tagli all’ambiente, contro il riarmo,". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morta l’ex consigliera M5s Patrizia Bedori. Il post: "Difendete il futuro dei ragazzi"

