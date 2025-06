Morbo di Alzheimer servono nuovi spazi

Il morbo di Alzheimer è una sfida sempre più attuale, e la carenza di letti nelle case di riposo amplifica l'emergenza. Con l'aumento costante dei casi, è cruciale un ampliamento dell'offerta per garantire cure adeguate. La casa di riposo San Giuseppe a Vimercate accoglie 20 pazienti, ma è chiaro: il settore deve evolvere per affrontare questa crescente necessità. Investire in spazi adeguati oggi significa proteggere il futuro delle nostre comunità.

Un’emergenza nell’emergenza, se i letti in casa di riposo mancano, "nel tempo bisognerà prevedere un ampliamento dell’offerta per l’ Alzheimer. I numeri di persone affette dalla patologia sono in crescita e il ricambio è lento", spiegano dal San Giuseppe. La casa di riposo a Vimercate attualmente accoglie 20 persone alle prese con questo problema, "abbiamo ottenuto un finanziamento Cariplo per un progetto mirato, ‘ Abitare l’Alzheimer ’: con un nuovo arredamento che stimola queste persone, siamo riusciti ad abbassare l’uso di farmaci". Altri 20 posti letto sono riservati agli uomini, 80 alle donne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Morbo di Alzheimer, servono nuovi spazi

