Morata vuole tornare l’annuncio UFFICIALE | Farà tutto il possibile

Alvaro Morata è pronto a un clamoroso ritorno! L'attaccante spagnolo, dopo una stagione al Galatasaray meno entusiasmante del previsto, ha annunciato che farà "tutto il possibile" per tornare in Spagna. Questo desiderio si inserisce in un trend crescente di calciatori che cercano di tornare alle origini dopo esperienze all'estero. Sarà interessante vedere come reagirà il mercato alla sua mossa: sarà il momento di un nuovo capitolo della sua carriera?

L’attaccante spagnolo non appare molto convinto della sua permanenza al Galatasaray: ecco costa succedendo Dopo aver vinto gli Europei con la Spagna, Alvaro Morata si aspettava di vivere una stagione decisamente diversa da quella appena trascorsa. (LaPresse) – Calciomercato.it Il 32enne sarebbe dovuto essere l’attaccante di riferimento del Milan, ma allo stesso tempo l’uomo spogliatoio, al posto di Olivier Giroud. Così però non è stato. Alla fine con il Diavolo ha giocato fino a gennaio, segnando cinque gol in Serie A e uno in Champions League, al Bernabeu, contro il Real Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Morata vuole tornare, l’annuncio UFFICIALE: “Farà tutto il possibile”

