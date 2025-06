Moodna park oggi il gran finale Diecimila presenze ogni sera

Oggi si chiude la prima edizione di Moodna Park con un gran finale imperdibile! Dopo tre serate da tutto esaurito, il parco Ferrari si è trasformato in un epicentro culturale, attirando oltre 10.000 visitatori ogni sera. Questo evento segna un trend crescente verso festival che uniscono musica, cibo e comunità. Non perdere l'ultima occasione per vivere questa magia: l'atmosfera è elettrica e l'arte è palpabile!

La prima edizione di Moodna Park è giunta alla sua ultima giornata; sono andate in archivio le prime tre serate e sotto al palco del parco Ferrari, nell'area market e food in ognuno dei tre appuntamenti c'è stato il pienone. Gli organizzatori calcolano che ci siano state oltre 10.000 presenze per sera, due giorni fa è arrivato anche il primo cittadino di Modena Massimo Mezzetti che si è intrattenuto con gli organizzatori. Mezzetti ha voluto vedere con i propri occhi come gli amplificatori e la musica siano tornati al Ferrari dopo 8 anni di assenza. Moodna Park è un progetto ideato da Chill Studio e organizzato da Pietro Basile e Alessandro Orlandini; è stato reso possibile grazie alla sinergia di tanti partner fra cui il Resto del Carlino, Comune di Modena, Spot Modena, Unimore Party, Grandemilia, Ingegneria Emiliana, Autotorino, Forst Italia, Red Bull, Monte Cimone, The Perfect Cocktail, CPL Concordia, Generali Assicurazioni, CCM – Cooperativa Cartai Modenese, Delta Coperture, Poke Balle, Dim Sum Gnam, Bafa Bandiere, General Sound e O.

