Monza avanza Bianco per la panchina | può essere il nome per ripartire la situazione

Il Monza punta su Paolo Bianco per tornare in A! La scelta del club brianzolo non è solo un cambio di panchina, ma un segnale forte nel contesto di una Serie B sempre più competitiva. Con il sogno della promozione, Bianco potrebbe portare quella freschezza e visione di gioco necessaria. E tu, sei pronto a sostenere questa nuova avventura biancorossa? L’onda del cambiamento è appena iniziata!

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Monza, con l’obiettivo Paolo Bianco per la panchina. Tutti i dettagli in merito Gianluca Di Marzio, ai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto sul nuovo allenatore del Monza. I brianzoli stanno infatti lavorando per Paolo Bianco. MONZA-BIANCO – «Il Monza, tra le squadre che ambiscono al ritorno immediato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Monza, avanza Bianco per la panchina: può essere il nome per ripartire, la situazione

