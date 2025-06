Montevescovado via libera al progetto esecutivo per 42 nuovi alloggi

Montevescovado si prepara a trasformarsi: è stato approvato il progetto esecutivo per 42 nuovi alloggi ERP a Nocera Inferiore! Questo intervento non solo risponde a un'esigenza abitativa crescente, ma segna anche un passo importante verso una città più inclusiva e sostenibile. In un'epoca in cui l'accessibilità alla casa è un tema caldo, questo progetto potrebbe rappresentare un modello da seguire. Rimanete sintonizzati per scoprire come evolverà il quartiere!

È stato approvato, nell’ambito della Conferenza di Servizi, il progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi alloggi ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) a Nocera Inferiore, nel quartiere Montevescovado. L’intervento riguarda i fabbricati C e D, corrispondenti al primo lotto del piano, e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Montevescovado, via libera al progetto esecutivo per 42 nuovi alloggi

