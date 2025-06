Montevarchi prima volta di Pompieropoli I diplomi per i bambini

Domenica 1 giugno, Montevarchi ha accolto con entusiasmo "Pompieropoli", un evento ludico-educativo che ha fatto brillare gli occhi dei bambini. Organizzato dall'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, l'iniziativa offre ai piccoli aspiranti pompieri la possibilità di cimentarsi in prove emozionanti e ricevere un diploma al termine del percorso. In un mondo sempre più digitalizzato, il valore del gioco all'aperto e dell'apprendimento pratico emerge come una tendenza fondamentale per crescere sani

Domenica primo giugno a Montevarchi si è svolta la manifestazione per bambini denominata “Pompieropoli”, evento ludico-educativo organizzato dall'Associazione Nazionale dei vigili del fuoco di Arezzo, per la prima volta nel territorio del Valdarno. Attraverso il percorso allestito nel verde di. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Montevarchi, prima volta di Pompieropoli. I diplomi per i bambini

Se ne parla anche su altri siti

Montevarchi, in 500 alla “Pompieropoli”: bambini pompieri per un giorno in piazza della Repubblica; Drusilla Foer ospite di punta dell'estate montevarchina: tutti gli eventi fino al 10 agosto; Torna il raduno de “Le Manette del Valdarno”: per la prima volta di livello nazionale. A Pulicciano il ‘villaggio motociclistico’; Varchi d’Estate, ci siamo. Domani il via agli eventi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Per la prima volta “Pompieropoli” a Montevarchi. Oltre cinquecento bambini hanno appreso le tecniche dei Vigili del fuoco

valdarnopost.it scrive: Si è svolta domenica 1 giugno, a Montevarchi, la manifestazione per bambini conosciuta come “Pompieropoli”: si tratta di una iniziativa ludico-educativa rivolta ai bambini e organizzata dall’Associazi ...