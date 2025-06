Montesacro stop alla mala movida | fermata un' auto usata per il drug delivery

Montesacro dice basta alla mala movida! Recentemente, è stata fermata un'auto utilizzata per il drug delivery, trasformata in un vero e proprio corriere di sostanze stupefacenti. Dalla cocaina agli hashish, questo traffico illegale si inserisce nel trend preoccupante di consumo e distribuzione di droghe nella capitale. Un segnale forte che dimostra come la lotta alla droga sia sempre più attuale. La sicurezza dei cittadini è una priorità!

Usava l’auto come fosse un corriere di un fast food. Solo che, invece di trasportare cibo e bevande, aveva con sé panetti ben confezionati di hashish e dosi di cocaina. Il drug delivery Nell’ambito dei controlli predisposti dal comando provinciale dei carabinieri di Roma, volti a. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Montesacro, stop alla "mala movida": fermata un'auto usata per il "drug delivery"

