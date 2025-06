Montemaggiore Belsito scatta il conto alla rovescia per la terza edizione dell' auto slalom

Montemaggiore Belsito è pronta a vivere un’emozione unica con la terza edizione dell'auto slalom! Dopo un lungo anno di attesa, questo evento diventa un simbolo di rinascita e unità per la comunità, in un momento storico in cui la passione per i motori riunisce le persone. Ricordando il compianto sindaco Antonio Mesi, la gara rappresenta un tributo alla forza e alla determinazione del paese. Non perderti questa avventura!

Abbiamo atteso un anno.. Un lunghissimo anno, dove molte cose sono cambiate per Montemaggiore Belsito. Un anno come oggi infatti fervevano i preparativi per la seconda edizione della gara madonita con alla guida il compianto sindaco Antonio Mesi (che da lì a qualche mese ci avrebbe lasciati).

