Montefiore Conca celebra i 100 anni di nonna Angelina

Montefiore Conca si illumina di gioia per il centenario di nonna Angelina Uguccioni, un simbolo di amore e comunità. In un'epoca in cui i legami si fanno sempre più fragili, la sua vita è un esempio straordinario di altruismo e dedizione. La festa di domenica non è solo un compleanno, ma un’occasione per celebrare i valori che ci uniscono e ci rendono più forti. Scopri come una vita passata a donare può ispirare il nostro futuro!

Una giornata speciale quella di domenica a Montefiore Conca, dove la comunità si è stretta attorno ad Angelina Uguccioni per festeggiare il traguardo dei 100 anni. Un secolo di vita segnato da altruismo, dedizione e generosità: qualità che hanno reso la casa di Angelina un punto di riferimento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Montefiore Conca celebra i 100 anni di nonna Angelina

