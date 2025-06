Monte Rosa 91 | dove la cultura incontra la città

Monte Rosa 91: il cuore pulsante di Milano dove lavoro e cultura si fondono in un unico spazio. Non è solo un community office, è un hub vibrante di creatività e connessione. Qui, le persone si ritrovano, partecipano a eventi stimolanti e riscoprono la città attraverso nuove esperienze. In un'epoca in cui il lavoro ibrido è il norm, Monte Rosa 91 rappresenta un faro per chi cerca ispirazione e comunità. Scopri come trasformare il tuo modo di vivere la città!

C'è un luogo a Milano che ha catturato la nostra attenzione fin dal primo momento: si chiama Monte Rosa 91 e, anche se nasce come community office, è molto di più. È uno spazio che unisce lavoro, cultura e relazione. Un luogo aperto, accessibile, dove le persone si incontrano, si fermano, partecipano a eventi, vivono la città in modo nuovo. Progettato dallo studio di Renzo Piano e recentemente ripensato con grande attenzione alla sostenibilità, alla luce e al verde, Monte Rosa 91 è uno spazio in dialogo continuo con chi lo attraversa. Il cuore del complesso è una grande piazza pubblica di oltre 2000 metri quadri, aperta a tutti: non solo a chi lavora negli uffici circostanti, ma anche ai cittadini, alle famiglie, ai curiosi.

