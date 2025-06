Montagna ritrovato senza vita il 33enne disperso da lunedì scorso

Dopo sei giorni di ricerche, la montagna ha restituito il corpo di Stefano Pegoraro, il 33enne disperso nei pressi del Rifugio Campogrosso. Questo tragico evento riporta l'attenzione sulla sicurezza in montagna, un tema cruciale sempre più attuale con l'aumento di escursionisti. Ricordiamoci che ogni passo in natura deve essere affrontato con cautela: preparazione e rispetto dell'ambiente sono fondamentali per tornare a casa sani e salvi.

(Adnkronos) – Dopo sei giorni di ricerche è stato ritrovato oggi in fondo a un canalone il corpo senza vita di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da lunedì scorso. La sua auto era stata ritrovata martedì parcheggiata nei pressi del Rifugio Campogrosso e da allora ogni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Montagna, ritrovato senza vita il 33enne disperso da lunedì scorso

Leggi anche Artena, ritrovato in buone condizioni in montagna il 44enne scomparso da alcuni giorni - Le ricerche si sono concluse con successo: J.J., il 44enne scomparso da Artena, è stato ritrovato in buone condizioni dopo alcuni giorni di preoccupante silenzio.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trovato senza vita il 50enne disperso in montagna: ecco chi era; Ritrovato senza vita Fabio Trevisan, lo scialpinista disperso sotto la valanga sul Gran Zebrù; Ritrovato il corpo di Aziz Ziriat: il 36enne londinese era scomparso lo scorso 1 gennaio; Fabio Trevisan trovato morto sul Gran Zebrù, lo scialpinista era disperso dopo la valanga: aveva 28 anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Montagna, ritrovato senza vita il 33enne disperso da lunedì scorso

Riporta msn.com: (Adnkronos) - Dopo sei giorni di ricerche è stato ritrovato oggi in fondo a un canalone il corpo senza vita di Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da l ...

ritrovato senza vita stefano pegoraro, 33enne scomparso ad arzignano: corpo localizzato sul sengio alto

Scrive gaeta.it: Il corpo senza vita di Stefano Pegoraro, disperso da lunedì scorso ad Arzignano, è stato ritrovato vicino al rifugio Campogrosso sul Sengio Alto; le ricerche hanno coinvolto soccorso alpino e vigili d ...

Ritrovato senza vita il 33enne disperso nel vicentino

Si legge su msn.com: È stato ritrovato senza vita Stefano Pegoraro, il 33enne di Arzignano (Vicenza) di cui non si avevano più notizie da lunedi scorso, le cui ricerche erano state avviate quando ne era stata rinvenuta l' ...