Monitoraggio delle ondate di calore anche Bari tra le 27 città analizzate dal Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha incluso Bari tra le 27 città oggetto di monitoraggio delle ondate di calore. In un periodo in cui il cambiamento climatico intensifica queste condizioni estreme, è fondamentale prestare attenzione al benessere della popolazione. Un punto interessante? Le ondate di calore non colpiscono solo la salute fisica, ma anche il nostro umore e la produttività. Prepariamoci a vivere al meglio anche sotto il sole cocente!

C'è anche la città di Bari tra le 27 prese in esame dal Ministero della Salute per il bollettino settimanale riguardante le ondate di calore. Il monitoraggio riguarda un fenomeno che si verifica quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi.

