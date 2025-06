Mondiale per Club l’Inter stila il programma | fissato il rientro a lavoro

L'Inter non ha tempo da perdere: dopo la delusione di Monaco, il club si prepara per il Mondiale per Club. Il rientro a Milano segna l'inizio di una nuova avventura, con un programma serrato che punta a risollevare gli animi e riportare i nerazzurri alla ribalta. La competizione è un'opportunità imperdibile in un calcio sempre più globale, dove ogni partita può scrivere la storia. Come risponderà l'Inter? La tensione sale!

Il riposo dell’Inter dura poco. Dopo la Nazionale inizia la preparazione del Mondiale per Club: ecco il programma e anche le ipotetiche date in vista della prossima stagione. ANCORA A LAVORO – Dopo il tragico finale in Champions League a Monaco di Baviera, l’Inte ieri ha fatto il suo rientro a Milano. Il clima, ovviamente, non è dei migliori e gli uomini di Simone Inzaghi si prenderanno qualche giorno di risposo per riflettere su quanto accaduto. Sarà complicato mettere da parte la delusione per la cocente sconfitta contro il PSG, ma questo è quello che richiedono gli impegni sul campo. Alle porte, infatti, ci sono gli impegni con le Nazionali e, poi, il Mondiale per Club. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Mondiale per Club, l’Inter stila il programma: fissato il rientro a lavoro

