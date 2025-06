Mondiale per Club Inter il calendario completo dei nerazzurri | gironi e abbinamenti! Il debutto a Los Angeles col Monterrey

L'Inter è pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia nel Mondiale per Club! I nerazzurri debutteranno a Los Angeles contro il Monterrey, in un torneo che si preannuncia avvincente. Con la Juventus a fare compagnia, l'Italia torna protagonista sulla scena mondiale del calcio. Non perdere di vista i gironi e gli abbinamenti: ogni partita potrebbe rivelarsi un'opportunità per brillare e conquistare il cuore dei tifosi!

Mondiale per Club Inter, il calendario completo dei nerazzurri: gironi e abbinamenti agli ottavi e quarti di finale. Tra pochi giorni inizierà il Mondiale per Club, competizione alla quale parteciperà anche l’ Inter (oltre ai nerazzurri, l’altro club italiano sarà la Juventus). L’avventura negli USA per la squadra nerazzurra inizierà il 17 giugno alle 18 (ora locale, in Italia saranno le 3 del 18 giugno) contro il Monterrey. Sul sito inter.it è stato pubblicato l’intero calendario dei nerazzurri con tutti gli incroci nei gironi e gli eventuali abbinamenti per le fasi successivi del torneo. Di seguito il comunicato del club. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club Inter, il calendario completo dei nerazzurri: gironi e abbinamenti! Il debutto a Los Angeles col Monterrey

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Se ne parla anche su altri siti

Il calendario dell'Inter al Mondiale per Club: il debutto a Los Angeles; Inter e Juve possono incrociarsi al Mondiale per Club? I possibili scenari; Mondiale per Club 2025 orari italiani: a che ora si possono vedere Juventus, Inter e le altre partite; Mondiale per Club, il calendario dell'Inter. 🔗Ne parlano su altre fonti

Inter: calendario fitto tra nazionali e Mondiale per club

Lo riporta msn.com: L'Inter affronta un calendario intenso tra impegni con le nazionali e il Mondiale per club, con poco tempo per riposare.

Mondiale per club, Los Angeles l’ultima squadra: con Juventus e Inter chi ci arriva a pezzi: orari e calendario

Da sport.virgilio.it: Con l'aggiunta del Los Angeles il mosaico del Mondiale per club è finalmente al completo. Ecco il calendario e gli orari del torneo che vede impegnati pure Juventus e Inter.

Mondiale per Club 2025: orari italiani e dove vedere Inter e Juventus

Segnala calcioin.it: Quando giocano Juventus e Inter? Dove vedere le partite in TV? Quali sono gli orari in Italia? Come seguire il Mondiale per Club 2025 in diretta streaming?