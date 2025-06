Mondiale per Club assenza pesante per Guardiola | salterà la competizione

Il Mondiale per Club si avvicina, ma Guardiola non sarà in panchina. Un'assenza pesante che potrebbe influenzare le dinamiche della competizione, la prima edizione di questo torneo ampliato. Le migliori squadre del mondo si sfideranno dal 15 giugno, e senza il tecnico del Manchester City, il panorama si fa ancora più intrigante. Chi avrà l'arduo compito di conquistare il titolo? Sarà un'estate ricca di sorprese nel calcio globale!

Si avvicina il Mondiale per Club, con l’inizio fissato per il 15 giugno. In vista della competizione, arriva un forfait per Guardiola. La storica prima edizione sta per avere il suo esordio. Il Mondiale per Club, competizione riservata alle migliori squadre dei tornei continentali organizzati dalle sei confederazioni appartenenti alla FIFA, avrà inizio il 15 giugno, per poi terminare il 13 luglio. Ai nastri di partenza, tra le 32 squadre partecipanti in totale, ci sarà il Manchester City di Pep Guardiola. Il tecnico spagnolo è stato alle prese con una delle stagioni più tribolate e complicate da quando è alla guida dei Citizens. 🔗 Leggi su Sportface.it

