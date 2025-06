Mondiale per Club 2025 | tutti gli stadi e le città ospitanti Dove giocheranno Inter e Juventus

Il Mondiale per Club 2025 si prepara a stupire, portando il calcio italiano in giro per gli Stati Uniti! Con Inter e Juventus tra le protagoniste, i fan potranno vivere emozioni uniche in città iconiche come New York, Los Angeles e Miami. Immaginate l'atmosfera nei 12 stadi, dove le stelle del calcio si sfideranno sotto il cielo americano. È un'opportunità imperdibile per celebrare il calcio globale e il nostro talento!

Da New York a Los Angeles, da Seattle a Miami, il Mondiale per Club 2025 sarà un torneo che abbraccerà tutto il territorio a stelle e strisce. Per un mese, a partire dal 15 giungo, 11 città degli Stati Uniti saranno il palcoscenico delle partite dei 32 migliori club del mondo, Inter e Juventus comprese. Tra i 12 stadi designati per ospitare il Mondiale per Club, quattro sono pensati e progettati per il calcio, gli altri otto sono presi in prestito da altri sport, soprattutto dal football americano. L’unico grande escluso è il Texas: nessuna partita verrà giocata nel Lone Star State, che potrà però consolarsi ospitando i mondiali per nazionali del 2026. 🔗 Leggi su Open.online

