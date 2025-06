Mondiale per Club 2025 alto rischio Inter | se arriva agli ottavi o ai quarti rischia di compromettere…

L'Inter si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia con il Mondiale per Club 2025, ma c'è un campanello d'allerta. Secondo il Corriere dello Sport, una buona prestazione potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, rischiando di compromettere il prosieguo della stagione in campionato. In un'epoca in cui il calendario è sempre più fitto, la gestione delle risorse diventa cruciale. Riuscirà l’Inter a trovare l'equilibrio giusto?

Il Corriere dello sport avverte l’Inter: in caso di buon Mondiale per Club i nerazzurri rischiano di compromettere il prossimo campionato. L’ Inter si appresta a prendere parte al Mondiale per Club 2025, ma per il Corriere dello sport la partecipazione alla competizione potrebbe rivelarsi un ostacolo a lungo andare per i nerazzurri. Un’eventuale qualificazione tra le migliori otto, se non addirittura l’eventuale vittoria del torneo, andrebbero inoltre ad avere ampie ricadute sulla stagione successiva. Giocare fino a metà luglio porterebbe l’Inter a dare le due settimane di vacanza obbligatorie e ritrovare il gruppo per il ritiro solo ad agosto, col via della Serie A previsto per il 238. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mondiale per Club 2025, alto rischio Inter: se arriva agli ottavi o ai quarti rischia di compromettere…

Leggi anche Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Approfondimenti da altre fonti

Chi vincerà il Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sulle favorite alla vittoria finale; La Juventus al Mondiale per Club 2025: date, partite, squadre, statistiche, dove guardare e altro ancora; Protagonisti Mondiale per Club FIFA 2025: chi è Franco Mastantuono, età, carriera, curiosità e squadre; Chi vincerà i gironi del Mondiale per club 2025 secondo i bookmakers? I pronostici sulle favorite a chiudere al primo posto. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Juventus, scatta l'operazione Mondiale per Club: si rivede Bremer

Lo riporta msn.com: La Juventus si prepara a debuttare nel neonato Mondiale per Club voluto fortemente dalla Fifa e che sarà trasmesso anche su Mediaset. Un impegno che nessuno a Torino vuole prendere sottogamba, anche s ...

Mondiale per Club FIFA

Riporta dazn.com: Scopri il pronostico sull'Inter al Mondiale per Club FIFA 2025: analisi, punti di forza, statistiche e motivi per cui può vincere il torneo.

Mondiale per Club 2025: orari italiani e dove vedere Inter e Juventus

Segnala calcioin.it: Quando giocano Juventus e Inter? Dove vedere le partite in TV? Quali sono gli orari in Italia? Come seguire il Mondiale per Club 2025 in diretta streaming?