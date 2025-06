Monaco avvisa Musetti | Con Rune mi ha fatto godere Ma Tiafoe potrebbe dargli dei problemi

Guido Monaco, commentando la straordinaria vittoria di Lorenzo Musetti al Roland Garros, ha sottolineato il talento del giovane tennista, paragonandolo a Rune. Ma attenzione: Frances Tiafoe potrebbe rappresentare una sfida insidiosa! In un torneo sempre più competitivo, i giovani talenti come Musetti stanno riscrivendo le regole del gioco. Riuscirà a farci sognare ancora? La risposta nel prossimo match!

Guido Monaco ha commentato la bella vittoria di Lorenzo Musetti al Roland Garros in occasione dell’ultima puntata di TennisMania, rubrica di approfondimento incentrata sullo Slam parigino in onda ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport curata da Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e lo stesso Monaco. Il giornalista nello specifico ha parlato di “goduria tennistica” nel vedere il giocatore italiano battere il competitivo Holger Rune: “ Ho avuto una goduria tennistica: c’erano tanti ingredienti. Velocità di palla, smorzata, tocco. Ecco forse Lorenzo potrebbe fare qualche volée in più. Con quel dritto pesantissimo, le slice di rovescio rischia di dover provare la voléè in magari momenti delicati e di non essere performante. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Monaco avvisa Musetti: “Con Rune mi ha fatto godere. Ma Tiafoe potrebbe dargli dei problemi”

