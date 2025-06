Molotov contro marcia a Boulder | Mohamed Sabry Soliman accusato di crimine d' odio

Un attacco violento durante una manifestazione pacifica a Boulder riaccende il dibattito sui crimini d’odio in un contesto globale sempre più polarizzato. Mohamed Sabry Soliman, accusato di lanciare molotov contro i partecipanti, rappresenta un campanello d’allarme su quanto sia delicato il clima sociale attuale. La sua pianificazione annuale dell’attacco mette in luce la crescente radicalizzazione. Cosa ci riserva il futuro se l’odio continua a prevalere?

L'aggressore che ha lanciato molotov contro una marcia a Boulder, Colorado, a sostegno degli ostaggi israeliani a Gaza è stato accusato di crimine d'odio a livello federale: lo scrive il New York Times. Gli investigatori federali hanno affermato che l'uomo, Mohamed Sabry Soliman, stava pianificando l'attacco da un anno e che, dopo il suo arresto, ha dichiarato agli inquirenti che voleva "uccidere tutti i sionisti e desiderava che fossero tutti morti", secondo i documenti depositati in tribunale. L'uomo ha lanciato due molotov contro i manifestanti, ma aveva portato con sé almeno altri 14 ordigni incendiari al corteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Molotov contro marcia a Boulder: Mohamed Sabry Soliman accusato di crimine d'odio

Leggi anche Usa, molotov contro marcia pro Israele - Un attacco violento ha scosso una marcia pro Israele a Boulder, in Colorado, dove un uomo ha lanciato molotov contro i partecipanti, ferendo alcuni di loro.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Colorado, molotov sulla marcia pro Israele a Boulder: almeno cinque feriti, alcuni gravi; Usa, molotov su corteo pro Israele a Boulder, in Colorado: ci sono feriti; L’attentato in Colorado contro la marcia per gli ostaggi: «Free Palestine» – Il video; Attentato Colorado, molotov su corteo pro-Israele: sei feriti. L'Fbi: «È terrorismo». Arrestato l'autore dell'. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Molotov contro marcia a Boulder: Mohamed Sabry Soliman accusato di crimine d'odio

Riporta quotidiano.net: Aggressore di Boulder accusato di crimine d'odio per attacco con molotov contro marcia pro-ostaggi israeliani.

Usa, attacco contro un corteo pro-Israele in Colorado. Un uomo ha lanciato molotov sui partecipanti. Fbi: “E’ terrorismo”

Si legge su msn.com: Nella cittadina di Boulder è stato fermato il 45enne Mohamed Sabry Soliman. Almeno sei feriti, di cui uno grave. Casa Bianca: “Uno straniero col visto scaduto” ...

Attacco con molotov a marcia ebraica a Boulder ferisce sei persone

Da laregione.ch: Un uomo arrestato dopo aver lanciato bottiglie incendiarie durante un corteo, FBI indaga su possibile terrorismo ...