Molotov contro corteo pro Israele in Colorado | diversi feriti Fbi parla di terrorismo

Un'ombra inquietante si allunga sul dibattito internazionale: l'aggressione con molotov a un corteo pro Israele in Colorado apre la porta a una riflessione più ampia sui crescenti livelli di violenza e polarizzazione. Con diversi feriti e l'FBI che qualifica l'evento come terrorismo, emerge un dato cruciale: la tensione globale non si limita ai confini del Medio Oriente, ma trova eco anche nelle nostre comunità. Questa spirale di odio è davvero ciò che desideriamo?

Fiamme e panico tra la folla. Un ordigno incendiario ha colpito una manifestazione a sostegno degli ostaggi israeliani detenuti da Hamas, provocando diversi feriti. Il fatto è avvenuto a Boulder, in Colorado, e l’ Fbi ha subito parlato di attacco terroristico mirato. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione è avvenuta nel corso di una manifestazione organizzata per chiedere il rilascio degli ostaggi israeliani ancora prigionieri nella Striscia di Gaza. Alcuni manifestanti sarebbero stati colpiti da una molotov lanciata tra la folla, causando ferite di diversa entità. Sul posto sono intervenute le ambulanze, mentre le forze dell’ordine hanno subito fermato un sospetto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Molotov contro corteo pro Israele in Colorado: diversi feriti, Fbi parla di terrorismo

