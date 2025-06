Modric in Serie A? Una big pensa al fuoriclasse croato | possibile colpo a parametro zero L’indiscrezione e tutti i dettagli

Luka Modric potrebbe sbarcare in Serie A! Il Milan sta seriamente valutando di portare il fuoriclasse croato a parametro zero, un'occasione che stuzzica l'immaginazione dei tifosi. Con la crescita esponenziale della Serie A come palcoscenico internazionale, l'arrivo di un talento del suo calibro sarebbe un segnale forte. Riusciranno i rossoneri a concretizzare questo sogno? Restate sintonizzati per scoprire come si evolve questa intrigante trattativa!

Modric in Serie A? Una big pensa al croato. L’indiscrezione sul futuro del centrocampista ex Real Madrid. Cosa filtra sul suo futuro. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, il Milan sogna Luka Modric. Il ds rossonero Igli Tare ha già discusso internamente di questo possibile acquisto a parametro zero. Il centrocampista croato, 39enne, non ha fretta di decidere il proprio futuro e capirà insieme alla propria famiglia il prossimo step da fare. L’ex Juve Allegri, dunque, potrebbe ripartire da un nome del calibro di Modric. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Modric in Serie A? Una big pensa al fuoriclasse croato: possibile colpo a parametro zero. L’indiscrezione e tutti i dettagli

Serie A, Modric sbarca in Italia: l'annuncio dalla Spagna - L'addio al Real Madrid e l'arrivo in Italia: Modric, 39enne centrocampista croato, sbarca in Serie A.

