Modena punta sulla luce sostenibile | al via il maxi-bando per l’illuminazione pubblica e semaforica

Modena abbraccia il futuro con un ambizioso piano per l'illuminazione sostenibile! Il maxi bando prevede la riqualificazione di luoghi iconici come la Ghirlandina e il centro storico, puntando a un'illuminazione completamente LED. Questo progetto non solo valorizza la bellezza della città, ma si inserisce in un trend globale verso città più verdi e sicure. Un passo importante verso un futuro luminoso e sostenibile! Scopri come la luce può cambiare la tua vita quotidiana.

L’illuminazione della Ghirlandina, di piazza della Pomposa, delle aree cani a Baggiovara, in Buon Pastore, in via Divisione Acqui, al Peep Torrenova e al Parco della Resistenza, e la riqualificazione dell’illuminazione dei portici in centro storico. Il completamento di “Modena full led” con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Modena punta sulla luce sostenibile: al via il maxi-bando per l’illuminazione pubblica e semaforica

