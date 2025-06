Modena | maggio horribilis tra sconfitte e delusioni ora si pensa al futuro

Maggio, un mese da dimenticare per il Modena F.C., tra delusioni e sconfitte. Ma come insegna Giovanni Pascoli, è proprio nei momenti difficili che si forgiano le speranze per il futuro. I tifosi gialli possono ora volgere lo sguardo alla prossima stagione, pronti a riscrivere la storia. Riscoprire il valore della resilienza è un trend che attraversa il calcio italiano: la passione non molla mai!

"Ben venga maggio e il gonfalon selvaggio". Giovanni Pascoli, se fosse vissuto ai giorni nostri e se fosse stato tifoso di Modena e magari anche, perchè no, dell’ Inter, pensiamo che avrebbe cambiato l’incipit di questa sua celeberrima poesia. Eh già. Per fortuna che, calcisticamente parlando, questo mese è terminato. Per i gialli e anche per il vostro cronista che, ahilui, in subordine, e, sempre in subordine (precisazione importante), ai colori gialloblu, nel suo cuore tifoso ha un angolo per quelli nerazzurri. Fate un po’ i conti. Il mese di maggio si è aperto con la sconfitta del Modena nel derby con la Reggiana, e tutti come si è concluso sabato nella notte di Monaco di Baviera. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena: maggio horribilis tra sconfitte e delusioni, ora si pensa al futuro

