MOCA Gala 2025 con Sarah Paulson Jane Fonda e Wendy Schmidt | tre icone per una notte tra arte e attivismo

Il MOCA Gala 2025 ha acceso Los Angeles con la presenza di tre icone straordinarie: Sarah Paulson, Jane Fonda e Wendy Schmidt. Una serata che non è solo una celebrazione dell'arte, ma un potente richiamo all'attivismo. In un contesto globale sempre più attento alla sostenibilità e ai diritti civili, queste donne hanno dimostrato che l'arte può essere un faro di speranza e cambiamento. La passerella si trasforma in palcoscenico dell'impegno civico. Non perderti i

Certe serate hanno la grazia e la potenza di una passerella emotiva. Il MOCA Gala 2025, ospitato al Geffen Contemporary di Los Angeles, è stata una di quelle occasioni in cui la moda, la cultura e l'impegno si sono dati appuntamento nello stesso luogo, sulla stessa scena. A brillare tra gli ospiti della serata sono state tre donne simbolo, diversissime ma unite da una stessa energia trasformativa: Sarah Paulson, Jane Fonda e Wendy Schmidt. Ognuna, a modo suo, ha incarnato l'anima dell'evento: l' arte come atto politico, la bellezza come linguaggio della visione, la moda come dichiarazione. Jane Fonda, in viola regale con sandali d'argento.

