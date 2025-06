MobLand Stagione 2 | Indiscrezioni su Trama Cast e il Futuro dei Harrigan

La seconda stagione di Mobland è già sulla bocca di tutti! Dopo un debutto da record su Paramount+, il produttore Jez Butterworth inizia a svelare intriganti dettagli sulla trama e sul futuro dei Harrigan. In un'epoca in cui le serie crime dominano le classifiche, i fan non possono perdere l’occasione di scoprire come si evolverà questo universo oscuro e avvincente. Quali rivelazioni sconvolgenti ci aspettano? Non resta che attendere!

Dopo un debutto da record, la serie crime che ha conquistato Paramount+ guarda già avanti. Ecco cosa ha rivelato il produttore Jez Butterworth sul potenziale seguito.

