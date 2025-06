Mobilità ATA 2025 26 | esiti il 3 giugno e regole per rinunciare

Il 3 giugno è una data cruciale per il personale ATA: verranno pubblicati gli esiti delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2025/26. Ma attenzione! Una volta ricevuto il trasferimento, le rinunce sono possibili solo in condizioni eccezionali. In un contesto di crescente flessibilità lavorativa, comprendere queste regole può fare la differenza tra opportunità e rimpianti. Preparati a scoprire quali saranno le tue nuove strade!

Il 3 giugno saranno pubblicati gli esiti delle domande di mobilità ATA per il personale 202526. I trasferimenti, una volta disposti, non possono essere revocati liberamente: la normativa consente la rinuncia solo in presenza di gravi motivi sopravvenuti e condizioni ben precise, valutate caso per caso dall'amministrazione. Esiti mobilità ATA in arrivo il 3 giugno . Mobilità ATA 202526: esiti il 3 giugno e regole per rinunciare .

