Mobilità ATA 2025 26 | domani 3 giugno gli esiti Quando è possibile rinunciare al trasferimento

Domani, 3 giugno, è un giorno cruciale per il personale ATA: verranno pubblicati gli esiti delle domande di mobilità per il 2025/26. Questo momento segna non solo l’inizio di un nuovo capitolo lavorativo, ma riflette anche un trend crescente nella ricerca di una maggiore flessibilità professionale. Interessante sapere che ci sarà la possibilità di rinunciare al trasferimento! Preparati a scoprire come questa scelta può influenzare il tuo futuro.

Domani 3 giugno saranno resi noti gli esiti delle domande di mobilità per l’anno scolastico 202526 presentate dal personale ATA di ruolo entro il 31 marzo scorso. I bollettini vengono pubblicati sui siti degli Uffici scolastici provinciali. L'articolo Mobilità ATA 202526: domani 3 giugno gli esiti. Quando è possibile rinunciare al trasferimento . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Mobilità personale ATA 2025/26: ecco i posti disponibili. Esiti il 3 giugno. AGGIORNATO; Mobilità scuola 2025/2026 personale docente, educativo e ATA; Mobilità ATA 2025/26, avvisi USP sui posti disponibili nelle diverse province (AGGIORNAMENTO 31 maggio); Mobilità docenti 2025-26. Pubblicati i trasferimenti e i passaggi. Ecco le disponibilità residue. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online