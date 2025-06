MLW | Dopo la WWE la MLW in corsa per Gigi Dolin Cora Jade e Dakota Kai

Le stelle del ring stanno per riscrivere le regole del gioco! Dopo i recenti licenziamenti in WWE, nomi come Gigi Dolin, Cora Jade e Dakota Kai potrebbero presto brillare in MLW. Questo è solo l'inizio di una rivoluzione nel mondo del wrestling femminile, dove il talento non manca e le opportunità si moltiplicano. Rimanete sintonizzati: il futuro del ring potrebbe riservarci sorprese straordinarie!

Alcune delle stelle femminili recentemente licenziate dalla WWE stanno già attirando l’attenzione di altre federazioni, e sembra che la MLW stia osservando da vicino. Con la scadenza delle clausole di non competizione di 30 giorni, è possibile che alcune di queste ex atlete di NXT tornino sul ring più in fretta del previsto. Secondo Fightful Select, fonti interne alla MLW hanno confermato che c’è interesse concreto nell’ingaggiare alcune di queste lottatrici. Gigi Dolin guida la carica delle ex WWE in MLW. Gigi Dolin è considerata una delle candidate più probabili, grazie alla sua precedente esperienza in MLW e alle apparizioni in AEW, TNA e Tokyo Joshi Pro Wrestling. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - MLW: Dopo la WWE la MLW in corsa per Gigi Dolin, Cora Jade e Dakota Kai

